Gazzetta - Se salta Berardi, occhi puntati su Traorè

Secondo quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe decidere di non affondare il colpo su Domenico Berardi del Sassuolo. La motivazione sarebbe il costo troppo elevato per un giocatore che ad agosto compirà 28 anni. Nonostante questo, secondo la rosea, i rossoneri per rinforzare il loro attacco guardano ancora in casa Sassuolo: piace Traorè, altro gioiello neroverde suln taccuino di molti club.