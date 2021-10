Gazzetta - Theo Positivo al Covid nonostante il vaccino

Dopo Maignan, un’altra tegola per il Milan. Theo Hernandez è risultato positivo al Covid, nonostante si fosse vaccinato nei mesi scorsi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il francese sta bene (non ha sintomi) e il Milan spera che si possa rimettere in fretta. Per ora dovrà stare a casa dieci giorni: salterà ovviamente le prossime due gare contro Verona e Porto, ma in teoria potrebbe risultare negativo prima della partita con il Bologna. Tuttavia, anche in caso di tampone negativo, non è detto che sia in grado di andare subito in campo. L’ipotesi più probabile, al momento, è rivederlo in azione contro la Roma all’Olimpico.