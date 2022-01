Gazzetta: "Tomori guarito: torna col Genoa. E Giroud sarà il centravanti"

In vista del match di domani contro il Genoa valido per gli ottavi di Coppa Italia, LA Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Tomori guarito: torna col Genoa. E Giroud sarà il centravanti". Il difensore inglese si è negativizzato dal Covid e tornerà quindi in campo contro i rossoblù. In attacco, spazio invece a Giroud in quanto Ibrahimovic è squalificato (deve scontare il turno di stop dopo il doppio giallo rimediato l'anno scorso ai quarti contro l'Inter).