Gazzetta: "Tonali e i big tutti al lavoro. Pioli li lancerà in Ungheria"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Tonali e i big tutti al lavoro. Pioli li lancerà in Ungheria". Dopo il giorno di riposo di ieri, oggi a Milanello riprenderanno gli allenamenti con il tecnico rossonero che potrà finalmente lavorare con il gruppo al completo (a parte solo Origi che deve recuperare dal suo infortunio muscolare) in vista della prossima amichevole in programma sabato a Zalaegerszegin Ungheria contro il Zte. In questo match, si rivedranno in campo i grandi protagonisti del 19° scudetto rossonero: da Maignan a Calabria, da Tomori a Hernandez, e poi Bennacer, Tonali e Leao.