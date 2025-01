Gazzetta: "Torna Capitan America. Pulisic è subito decisivo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Torna Capitan America. Pulisic è subito decisivo". L'attaccante americano è tornato in campo ieri contro la Juventus in Supercoppa Italiana dopo un mese dall'infortunio muscolare al polpaccio rimediato contro l'Atalanta ed è stato subito determinante visto che la rimonta rossonera è partita proprio da un rigore che si è prima procurato e che poi ha trasformato. Con questa rete, il numero 11 raggiunge Tijjani Reijnders in vetta alla classifica dei marcatori stagionali rossoneri con nove gol.

"Siamo in finale e abbiamo conquistato questo traguardo grazie al grande spirito di squadra mostrato. A livello di prestazione non abbiamo fatto benissimo, almeno nella prima parte dell’incontro,ma ci teniamo stretto il successo. Questa vittoria può essere quella della svolta e ci può dare la fiducia per andare avanti" le parole di Pulisic a Mediaset dopo il match.