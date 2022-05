Gazzetta: "Uno scudetto virtuoso: il miracolo rossonero è costato 175 milioni"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Uno scudetto virtuoso: il miracolo rossonero è costato 175 milioni". La Rosea spiega che sulla base delle stime per la stagione 2021-22, sommando gli stipendi del personale tesserato (al netto dei premi) e gli ammortamenti per l’acquisizione dei calciatori, viene fuori un costo di 175 milioni per il club di via Aldo Rossi (110+65). In Serie A, ci sono quattro società che hanno avuto una spesa sportiva maggiore: Juventus (370 milioni), Inter (260), Napoli (215) e Roma (210).