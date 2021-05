Gazzetta - Verso Atalanta-Milan: Rebic e Leao titolari, Mandzukic arma dalla panchina

Domenica contro l'Atalanta, il Milan si giocherà una stagione intera: serve una vittoria per avere la certezza di qualificarsi alla prossima Champions League. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli vuole una squadra con maggiore peso in attacco rispetto all'ultima sfida contro il Cagliari e per questo dovrebbe schierare dal primo minuto Rebic come centravanti e Leao largo a sinistra. In panchina, invece, Mandzukic che però potrebbe essere un'arma importante a partita in corso.