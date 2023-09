Gazzetta - Verso Cagliari-Milan: chi al posto di Krunic? Reijnders è in vantaggio su Adli

vedi letture

Chi prenderà il posto davanti alla difesa dell'infortunato Rade Krunic contro il Cagliari? Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il favorito per giocare in quella posizione contro i sardi è Tijjani Reijnders, il quale è in vantaggio su Yacine Adli. Il francese è al momento uno dei tre giocatori di movimento del Milan che non ha giocato finora nemmeno un minuto (gli altri sono Romero e Pellegrino).