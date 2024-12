Gazzetta - Verso Milan-Roma: Morata torna titolare, ieri provato alle spalle di Abraham

Domani sera contro la Roma ci sarà il ritorno da titolare di Alvaro Morata che aveva saltato l'ultima partita contro l'Hellas Verona a causa della tonsillite. Lo spagnolo sarà sicuramente in campo dal primo minuto, anche se c'è un dubbio sulla sua posizione in campo: giocherà da centravanti o alle spalle di Tammy Abraham? La rifinitura di oggi scioglierà ogni dubbi, ma ieri è stato provato in coppia con l'inglese a Milanello. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it