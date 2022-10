Gazzetta - Verso Milan-Salisburgo: Kjaer e Bennacer tornano titolari. Chance per Dest dal primo minuto?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di mercoledì contro il Salisburgo, decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions League (al Milan basta un pareggio), Stefano Pioli farà qualche cambio di formazione rispetto alla sfida di campionato di ieri in casa del Torino: al centro della difesa dovrebbe infatti rivedersi Simon Kjaer, mentre non è esclusa una maglia da titolare a destra per Sergino Dest. A centrocampo tornerà invece Ismael Bennacer, che farà coppia con Sandro Tonali. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.