Gazzetta - Verso Milan-Venezia: Reijnders trequartista, Gabbia in difesa con Pavlovic

In vista della sfida di questa sera a San Siro contro il Venezia, ci saranno un po' di novità nella formazione iniziale del Milan rispetto a quella schierata da Paulo Fonseca due settimane fa a Roma contro la Lazio: in difesa per esempio al fianco di Pavlovic, una delle poche note positive di questo inizio di stagione del Diavolo, non ci sarà Fikayo Tomori, ma Matteo Gabbia che farà il suo esordio in questo campionato.

Novità importanti anche in mezzo al campo dove Tijjani Reijnders verrà spostato qualche metro più avanti e agirà da trequartista. Nell'undici iniziale milanista si vedranno poi anche Theo Hernandez e Rafael Leao dopo la loro clamorosa esclusione contro la Lazio. In avanti è recuperato Alvaro Morata, ma contro i veneti il centravanti titolare sarà Tammy Abraham. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.