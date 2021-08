Gazzetta - Ziyech, pronto un nuovo assalto del Milan dopo Ferragosto

Tra gli obbiettivi per la trequarti rossonera non si può non citare il nome di Hakim Ziyech. Il fantasista marocchino, protagonista con il Chelsea in questo precampionato, ha recuperato nelle gerarchie di Tuchel ma la sua permanenza non è ancora certa. Ecco, quindi, che la Gazzetta dello Sport ipotizza un nuovo assalto del Milan al giocatore dopo Ferragosto per cercare di convincere i Blues a lasciare partire il giocatore.