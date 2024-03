Giroud uomo-Europa League, il CorSport: "Svolta a San Siro. L'Europa è casa sua"

Si avvicina l'impegno di Europa League contro lo Slavia Praga. Giovedì 7 il Milan ospiterà a San Siro la squadra ceca per la gara di andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea, che è un obiettivo concreto dei rossoneri. Questa mattina il Corriere dello Sport propone un approfondimento su Olivier Giroud che deve e può essere uno degli uomini in più per il Diavolo in campo europeo. Il titolo recita: "Giroud, svolta a San Siro. L'Europa è casa sua".

La prima parte del titolo fa riferimento al fatto che Giroud abbia segnato solo due volte in casa negli ultimi sei mesi. La seconda parte invece racconta l'esperienza del centravanti francese sul palcoscenico internazionale e in particolare su quello dell'Europa League, competizione vinta con il Chelsea (e con Loftus-Cheek) nell'anno in cui i Blues sconfissero proprio lo Slavia Praga ai quarti di finale. Correva l'anno 2019 e il Milan ha bisogno che il numero 9 salga in cattedra, a partire proprio da questo giovedì.