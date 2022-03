Gravina al CorSera: "Il calcio si è mosso a gran voce urlando il suo no alla guerra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, dove ha toccato molti argomenti: "Il calcio è un fenomeno di aggregazione sociale formidabile, si è mosso urlando a gran voce il suo no alla guerra: Cefern si è attivato subito e bene. Da vero leader". Poi sposta l'attenzione sulle Lega di Serie A: "Chiedo meno litigi e più rispetto: bisogna combattere l'immobilismo". Spazio infine all'Italia: "Per il Mondiale ho fiducia nella Nazionale e in Mancini: chiedo alla gente aiuto e positività".