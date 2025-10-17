Guai al Max. Tuttosport: "Il Milan perde Rabiot per un mese"

È meglio che il Milan dimentichi l'ultima sosta per le Nazionali, anche perché questa è stata particolarmente indigesta per Max Allegri, che ha perso per infortunio 4 dei suoi titolari: Pervis Estupinan, Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot. Tra questi c'è chi sta meglio di altri (il belga), ma il tecnico rossonero avrebbe preferito evitare proprio una situazione del genere, anche perché contro la Fiorentina, ma non solo, dovrà fare a meno di giocatori di un certo livello.

E quindi è come se i guai si fossero evoluti al "Max", considerando che l'americano e il francese rischiano seriamente di restare fermi ai box più del voluto. In merito alle condizioni dell'ex OM ne ha parlato questa mattina nel taglio baglio della sua prima pagina Tuttosport, titolando "Il Milan perde Rabiot per un mese", anche se è tutto da confermare.