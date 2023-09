Guizzo del 10 contro il Verona, il CorSport: "Stavolta è fatal Leao"

Il Corriere dello Sport sceglie un titolo molto eloquente per raccontare la sfida tra Milan e Verona, con tutto quello che la ha preceduta specialmente in casa rossonera: "Stavolta è fatal Leao". Il protagonista della vittoria è stato indubbiamente Rafael Leao, accusato nella gara di Champions contro il Newcastle di essere stato troppo fumoso in zona gol. Ieri il numero 10 non ha guardato in faccia nessuno e dopo otto minuti ha sfruttato con freddezza la prima occasione capitatagli tra i piedi. Il titolo, visto l'avversario di ieri, è stato quasi automatico.