HTL - Milan-Bruges più vicini: accordo imminente per De Ketelaere

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il quotidiano Het Laatste Nieuws in Belgio, Milan e Bruges sono vicini a trovare finalmente l'accordo per il passaggio in rossonero di Charles De Keteleaere: la svolta sarebbe arrivata dopo il nuovo rilancio del Diavolo che ha alzato la sua offerta a 35 milioni di euro (bonus compresi). L'intesa definitiva non c'è ancora, ma è ad un passo. Il futuro del giovane trequartista sarà in Italia.