C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Pronto, Ibra?", titola la rosea, che poi aggiunge: "Pioli gioca la carta della telefonata". L’allenatore è in contatto costante con lo svedese e spera di convincerlo ad accettare l’offerta del club.