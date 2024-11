Ibra suona la carica in vista della Juventus. La Gazzetta: "Milan, lasciamo il segno"

Il Milan-Juventus di domani sera Zlatan Ibrahimovic non se lo dimenticherà mai, non solo per l'importante posta in palio, ma anche perché è il suo primo da dirigente. La Vecchia Signora è stata la prima delle tre squadre ad aver puntato su di lui, motivo per il quale lo svedese avrà sempre un legato particolare con il club bianconero, nonostante quello più forte resti comunque con quello rossonero.

La tensione inizia a salire, così come l'attesa del fischio d'inizio, ed è per questo che dalle parti di Milanello è arrivata la carica di Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird non ha però parlato con la squadra, facendo comunque sentire tutta la vicinanza a giocatori ed allenatore in vista di una partita che potrebbe valere una stagione per il Milan, che ha l'obbligo di risalire la classifica dopo un inizio altalenante. In merito a questo stamattina La Gazzetta dello Sport ha titolato "Milan, lasciamo il segno", aggiugnendoc che "Carica Ibra per battere la "sua" Juve anche fuori dal campo".