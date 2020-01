Ibrahimovic-Milan, Corriere dello Sport: "Io c’è"

Anche il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a Ibrahimovic, dopo la conferenza stampa di presentazione svoltasi ieri a Casa Milan e il primo allenamento dello svedese con la squadra. "Io c’è", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Ibra gioca subito, segna e scalda i milanisti". Il Corriere riporta anche alcune dichiarazioni dell’attaccante: "Voglio dimostrare di essere decisivo. So cosa devo fare. Sono più cattivo di dieci anni fa". Ma Zeman ha dei dubbi: "Zlatan non mi convince. I suoi 38 anni non sono un dettaglio, ma pronto a ricredermi". Capitolo mercato: "Massara è a Barcellona per definire l’acquisto di Todibo".