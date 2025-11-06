Il Bebote alza bandiera bianca. Il CorSport: "Gimenez si tira fuori. C'è Pulisic"

Due sere fa Santiago Gimenez è uscito allo scoperto sui propri profili social annunciando un infortunio alla caviglia con il quale conviverebbe da qualche mese. Così facendo il Bebote ha alzato bandiera bianca, confermando che le difficoltà che starebbe riscontrando non sono solo sotto l'aspetto mentale, ma anche e soprattutto fisico.

E che questo periodo di recupero gli possa servire per tornare più forte di prima e rialzarsi, perché solo così conquisterà la permanenza al Milan. Per un messicano che si ferma c'è però un americano che rientra in gioco, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Gimenez si tira fuori. C'è Pulisic".