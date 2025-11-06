San Siro a Milan ed Inter. Tuttosport: "Scaroni brinda al rogito"
MilanNews.it
Con la firma del rogito San Siro è passato a Milan e Inter. Un evento storico, che mette i due club nelle condizioni di poter avviare il progetto per il nuovo stadio. Scrive questa mattina Tuttosport che il presidente del Diavolo "Scaroni brinda al rogito", proprio per festeggiare un passo importante non solo per i due club ma anche e soprattutto per la città di Milano.
Neanche il tempo di esultare che la Procura ha avviato un'indagine per per turbativa d'asta richiesta dal cittadino Claudio Trotta, promoter del Comitato Sì Meazza, che però non preoccuperebbe più di tanto Scaroni che l'ha definita un "Venticello".
