Qui Milanello. La Gazzetta: "Pulisic disponibile per il Parma. Rabiot lavora ancora a parte"
Buone notizie arrivano da Milanello in vista della gara di sabato sera al Tardini. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Pulisic sarà disponibile per Parma", a conferma dell'ottimismo che aleggiava attorno al suo recupero. L'americano è infatti tornato ieri ad allenarsi in gruppo, venendo dunque recuperato al 100% per la trasferta di questa settimana.
Discorso inverso per un altro campione rossonero, visto che "Rabiot lavora ancora a parte". Il francese non ha ancora totalmente recuperato dalla lesione al soleo, eppure è stato comunque inserito nella lista dei pre convocati della Francia per i prossimi impegni della Nazionale.
