I conti del club. Il CorSera: "Milan, terzo utile e ricavi record"
MilanNews.it
Nella giornata di ieri è andata in scena l'assemblea degli azionisti dell'AC Milan, dove è stato trattato il bilancio della stagione 2024/25. Rispetto a quella precedente c'è stato un incremento del 10%, con i ricavi che sono schizzati alle stelle, toccando quota 494,5 milioni di euro. Decisiva sotto questo punto di vista la dolorosa cessione di Tijjani Reijnders, contabilizzata a giugno.
In merito a questo importante risultato economico del club, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Milan, terzo utile e ricavi record", anche sotto il più di vista di proventi commerciali e royalty, che si attestano sui 152,3 milioni di euro, +6% rispetto alla scorsa stagione.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Numeri diabolici. Il CorSport: "I ricavi complessivi giunti a 494,5 milioni. È il terzo record di fila"
Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derbydi Franco Ordine
Le più lette
1 Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
4 Tonali, D. Maldini, De Ketelaere e Kalulu: gli acquisti dei tempi di Maldini portano ancora introiti
Primo Piano
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com