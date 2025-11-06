I conti del club. Il CorSera: "Milan, terzo utile e ricavi record"

Nella giornata di ieri è andata in scena l'assemblea degli azionisti dell'AC Milan, dove è stato trattato il bilancio della stagione 2024/25. Rispetto a quella precedente c'è stato un incremento del 10%, con i ricavi che sono schizzati alle stelle, toccando quota 494,5 milioni di euro. Decisiva sotto questo punto di vista la dolorosa cessione di Tijjani Reijnders, contabilizzata a giugno.

In merito a questo importante risultato economico del club, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Milan, terzo utile e ricavi record", anche sotto il più di vista di proventi commerciali e royalty, che si attestano sui 152,3 milioni di euro, +6% rispetto alla scorsa stagione.