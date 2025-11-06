San Siro venduto ai club. La Repubblica: "Dal 2031 sarà demolito, ma ora la procura indaga"

San Siro venduto ai club. La Repubblica: "Dal 2031 sarà demolito, ma ora la procura indaga"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Nella tarda mattinata di ieri è arrivata la firma sul rogito che consegna San Siro a Milan e Inter. Un evento che scrive una nuova pagina di storia non solo per i due club e la città di Milano, ma anche per il calcio italiano. 

Archiviata questa passaggio adesso c'è da affrontare i prossimi, con La Repubblica che questa mattina ha dato un anticipo di quello che accadrà titolando    "Dal 2031 sarà demolito, ma ora la procura indaga" per turbativa d'asta richiesta dal cittadino Claudio Trotta, promoter del Comitato Sì Meazza, che però non preoccuperebbe affatto il presidente Paolo Scaroni. 