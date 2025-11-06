Saelemaekers giura amore al Milan. Tuttosport: "Sì al rinnovo"
Alexis Saelemaekers è uno dei punti fermi del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Il belga è per certi versi imprescindibile, e questo inizio di stagione lo conferma, visto che il tecnico rossonero ha potuto fare a meno di tutti, tranne che di lui. L'ex Roma e Bologna si sta prendendo la sua rivincita personale dopo gli ultimi due prestiti, mantenendo la parola data il primo giorno di raduno: "Sono tornato per restare".
E la sensazione è che di questo passo Saelemaekers potrebbe non solo continuare a vestire la maglia del Milan, ma addirittura prolungare la sua permanenza firmando un nuovo contratto, come titolato questa mattina anche dai colleghi di Tuttosport, che riprendendo l'intervista del belga a Sportmediaset hanno scritto "Sì al rinnovo".
