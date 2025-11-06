Saliscendi Milan. Il QS: "Si ferma Gimenez, ma torna Pulisic"
Per un giocatore che torna a disposizione ce n'è uno che si ferma per infortunio. L'infermeria del Milan invece che svuotarsi resta sempre piuttosto affollata, anche se questo periodo di sosta potrebbe servire a Massimiliano Allegri anche per recuperare gli ultimi indisponibili in vista del derby in programma il prossimo 23 novembre.
In merito a questa situazione Il QS, edizione Il Giorno, ha così titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Saliscendi Milan. Si ferma Gimenez, ma torna Pulisic", che dunque sarà a disposizione per la trasferta di Parma.
