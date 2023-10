Il Cittadino - San Donato, lettera aperta dei giovani del centrodestra: "Sì al nuovo stadio del Milan"

I giovani della coalizione di centrodestra del comune di San Donato Milanese hanno scritto una lettera aperta in merito al nuovo stadio del Milan: "Il Milan, dopo avere rincorso la burocrazia meneghina e l’indecisione del sindaco Giuseppe Sala, ha optato per costruire nella nostra città il più grande e moderno stadio di proprietà in Italia: le preoccupazioni sono del tutto legittime, ma rifiutiamo l’ideologismo del partito del 'no, mentre preferiamo valutare le opportunità, insieme ai possibili rischi, che questo progetto può offrire alla nostra città - riporta Il Cittadino -.

Spendendo due parole sul fronte del 'no', capitanato dal Pd, è lecito ritenere che questi ultimi non avrebbero avuto la stessa risolutezza se fossero stati loro al governo di San Donato".