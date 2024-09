Il commento del CorSera: "Gioco e spogliatoio, per Fonseca sempre più difficile"

Il Milan è già spalle al muro e sono passate solamente tre giornate. Al primo checkpoint della stagione - la pausa nazionali di settembre - i rossoneri ci arrivano con un Fonseca in confusione e con le ossa rotte. Il Diavolo è ancora a secco di vittorie e ha raccolto due punti in tre partite, subendo la media di due reti ogni partita. In poche parole un inizio scadente a livello generale ma che porta con sè tanti piccoli problemi a livello specifico che andranno analizzati nelle prossime due settimane da tecnico e club se si vuole cercare di rimettere in piedi una stagione che sembra già quasi compromessa.

Il commento di Alessandro Bocci di questa mattina su Il Corriere della Sera sottolinea proprio questo aspetto: "Gioco e spogliatoio, per Fonseca sempre più difficile". Se fossimo a metà stagione potrebbe essere comprensibile ma di partite ne sono passate solamente tre. Scrive Bocci: "Il pari è una piccola ripartenza, ma Fonseca ha molto da lavorare per ritrovare equilibri e normalità anche all'interno dello spogliatoio. E il tempo è davvero poco perché il campionato non aspetta e il derby con l'Inter è vicino".