Il Corriere della Sera dopo la domenica di campionato: "Sorpasso Milan"

vedi letture

Non è servita una prestazione memorabile al Milan per archiviare la pratica Empoli. I toscani, giunti a San Siro nel bel mezzo di una bagarre retrocessione, avevano l'obiettivo di portarsi a casa il pareggio e hanno schierato un muro davanti a Caprile. I rossoneri hanno trovato poche soluzioni offensive ma sono stati in grado di passare in vantaggio con Pulisic e non soffrire da lì fino al termine della gara, se non per un colpo di testa-passaggio di Destro. E così il Milan scavalca la Juventus al secondo posto. Il Corriere della Sera questa mattina ha titolato proprio sotto questo aspetto: "Sorpasso Milan".

Nel sottotitolo vengono evidenziati gli altri aspetti positivi conseguenze della sfida: "Con il minimo sforzo doma l'Empoli. Saggio turnover, progressi in difesa". Per Pioli va tutto secondo i piani: oltre alla vittoria, riposano anche i migliori. Il tecnico concede tempo in panchina a Giroud ma anche a Pulisic, pure a Gabbia e Kjaer. Alcuni saranno impiegati a Prag, altri potrebbero esserlo. Poi il ritorno in difesa di Tomori da titolare e di Kalulu a gara in corso. La difesa ora è al completo e si potranno vedere ulteriori miglioramenti del reparto che ieri ha centrato il secondo clean sheet consecutivo in campionato.