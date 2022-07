Il Corriere della Sera recita: "Con CDK il Diavolo mette paura. Fantasia, tecnica, fisico e più soluzioni"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera oggi in edicola si lascia andare a un'analisi tattica che ha come centro il prossimo giocatore del Milan Charles De Ketelaere. Questo il titolo del pezzo: "Con CDK ora il Diavolo mette paura. Fantasia, tecnica, fisico e più soluzioni". I rossoneri si portano in casa un giocatore estremamente duttile come piacciono a Stefano Pioli. Un trequartista puro grazie alla sua tecnica ma che ha il fisico e la velocità per giocare anche esterno destro e, perchè no, come falso nove. L'anno scorso al Bruges nessuno ha fatto meglio di Charles, 18 gol, che ha anche un buon feeling con gli assist, 11 nella passata stagione. Pioli potrà inserirlo nel suo 4-2-3-1 e potrebbe anche voler rispolverare il caro vecchio 4-3-3.