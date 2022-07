Il Corriere della Sera sul mercato: "Milan sempre in pressing su De Ketelaere"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera, nelle sue pagine dedicate allo sport, ritaglia uno spazio anche per il Milan e per il suo mercato che ha un unico obiettivo in questo momento: Charles De Ketelaere. Il quotidiano generalista, infatti, titola così: "Milan sempre in pressing su De Ketelaere". Arrivato il rialzo della dirigenza rossonera che, secondo la versione del Corriere, si è spinta fino a un'offerta di 25 milioni più bonus, proposta ancora inferiore rispetto a quella messa sul piatto dal Leeds. Nonostante questo il Milan ha già incassato il sì del talento belga e cercherà di fare leva anche su questo vantaggio.