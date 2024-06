Il Corriere della Sera titola: "Il Milan non molla Zirkzee"

La pista che porta da Casa Milan a Joshua Zirkzee si è complicata parecchio negli ultimi giorni. Soprattutto perchè la strada non è battuta: ci si è ritrovati in una fase di stallo. Da una parte l'agente Kia Joorabchian non abbassa le sue pretese e chiede 15 milioni di commissioni; dall'altra il Milan non pagherà mai una cifra così alta a un procuratore di un calciatore, la cui clausola ammonta a 40 milioni di euro. Eppure, secondo quanto scrive stamattina il Corriere della Sera: "Il Milan non molla Zirkzee".

La clausola da 40 milioni sarà valida dal 1° luglio per almeno un mese: i rossoneri sperano di trovare una quadra e si augurano che nessuna altra pretendente si faccia avanti e trovi l'accordo con il procuratore di Zirkzee. In tutto questo un altro nome suggestivo, più per rimpolpare il reparto, potrebbe essere quello di Alvaro Morata in uscita dall'Atletico Madrid e che è protetto da un'appetitosa clausola da 12 milioni di euro: Già l'anno scorso fu accostato ai rossoneri ma lo stipendio elevato bloccò tutto.