Il Corriere dello Sport ai ragazzi di Mancini: "Fate l'Italia"

MilanNews.it

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima agli azzurri in vista della partita di questa sera. “Fate l’Italia”, titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: “A Palermo con la Macedonia il primo spareggio per i Mondiali. Mancini conferma il gruppo dell’Europeo: “Poco tempo per preparare questa gara”. Immobile-Insigne-Berardi il tridente offensivo. Nell’altra semifinale CR7 vuole trascinare il Portogallo contro la Turchia”.