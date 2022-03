Il Corriere dello Sport e il futuro di Ibra: "Zlatan tra i dubbi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Zlatan tra i dubbi", titola il Corriere dello Sport parlando del futuro di Ibrahimovic. "Un altro anno? Sì, ma solo al top - ha dichiarato lo svedese -. Finché posso voglio giocare, con il Milan e anche in nazionale. Però per farlo devo stare bene". Insomma, l’attaccante non ha ancora preso una decisione definitiva: "Tendine infiammato all’ultimo stop - scrive il quotidiano romano - ma dal rientro ha giocato con il contagocce. Anche con la Svezia solo 11 minuti in campo".