Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Correa stende i rossoneri"

"Napoli e Lazio da Champions". Il Corriere dello Sport in edicola stamane esalta gli azzurri ("ok a Torino") e i biancocelesti ("Correa stende i rossoneri") dopo le vittorie di ieri. "Gattuso agguanta Milan e Juve al terzo posto", si legge in prima pagina. Il quotidiano romano si sofferma poi sulla gara dell’Olimpico: "Inzaghi in corsa, Pioli in caduta", titola: "La lezione di Correa e Immobile spinge il Milan nelle sabbie mobili e riapre la lotta per lo scudettino, che poi sarebbe un posto in Champions".