Il Corriere dello Sport intervista Tonali: "Milan, tuo per sempre"

"Milan, tuo per sempre". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ai rossoneri riprendendo le parole di Sandro Tonali, il quale ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano romano in vista del derby di domani. Il giovane centrocampista ha esternato tutto il suo amore per il Milan, squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Ora punta a una maglia da titolare nel big match contro l’Inter.