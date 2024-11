Il Corriere dello Sport recita così: "La legge di Morata"

vedi letture

Nella notte magica per il Milan andata in scena ieri sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, un ruolo di primo piano se lo è ritagliato uno dei grandi ex della sfida, Alvaro Morata. Tra i più attesi in campo per i suoi trascorsi con il Real e con l'Atletico ma anche per come ha lasciato il calcio spagnolo quest'estate, il numero 7 rossonero ha risposto con una prestazione infinita e ha centrato anche il gol che rende il Real Madrid la sua vittima preferita.

Il Corriere dello Sport per riassumere la bellissima prestazione del centravanti spagnolo questa mattina decide di titolare così: "La legge di Morata". E poi nell'occhiello: "Accolto con i fischi al Bernabeu, ha risposto col 7° gol al Real". Nel post gara Morata si è presentato ai microfoni e vengono riportate le sue dichiarazioni nel sottotitolo: "Noi come leoni. Non facciamo fuochi d'artificio, è pur sempre una gara del girone e a 300 km da qui c'è l'inferno". Il riferimento alla tragica situazione di Valencia a cui Morata si è dimostrato molto vicino emotivamente.