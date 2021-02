Il Corriere dello Sport sul derby: "Scontro frontale"

Ampio spazio alla stracittadina di Milano sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Scontro frontale", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Al Meazza è un derby scudetto. Ibra-Lukaku, si replica: stavolta in palio c’è la vetta della classifica". Pioli non ha dubbi: "Sto tutta la vita con Zlatan. Partita importante ma non decisiva". Conte difende Romelu: "Sanremo? C’è da cantare in campo".