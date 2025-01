Il Corriere dello Sport titola: "Zortea si fuma il Diavolo"

Il Milan di Sergio Conceiçao si inceppa alla prima in campionato: 1-1 contro un Cagliari molto ben messo in campo e che sfrutta uno dei suoi top player in questa stagione, Nadir Zortea, al quarto gol in questo campionato, il secondo contro i rossoneri. Per questo il Corriere dello Sport per dare un titolo alla gara sceglie proprio il laterale ex Atalanta. Il quotidiano con base a Roma recita così questa mattina: "Zortea si fuma il Milan".

Nell'occhiello si legge sulla gara e su quanto c'era di contorno a caricare i rossoneri: "L'omaggio a Cudicini, il Ragno Nero, e la Supercoppa esibita al Meazza con orgoglio. Ma l'effetto derby sembra essere già svanito per Conceicao: sorride il Cagliari". Quindi nel sottotitolo viene aggiunto: "Zortea dopo quattro minuti cancella il vantaggio di Morata. Prima e dopo il Milan spreca tanto, anche troppo. Caprile super su Abraham e sulla punizione di Theo". Una grande chance sprecata per i rossoneri in ottica zona Champions.