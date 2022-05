Fonte: tuttomercatoweb.com

"Festa rossonera" scrive il Corriere Milano in apertura parlando della vittoria della Serie A da parte del Milan di Stefano Pioli. Battuto per 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium, a nulla è valsa la contemporanea vittoria dell'Inter a San Siro contro la Sampdoria. Squadra in nottata a Milano, oggi la festa con il pullman scoperto.