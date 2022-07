Il Corriere titola: "Milan. De Ketelaere, il sì entro 48 ore"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, dedica un piccolo trafiletto al Milan in merito alla questione Charles De Ketelaere, con la trattativa per portare il belga a Milano che sta entrando nelle sue fasi più calde. Il titolo recita: "De Ketelaere, il sì entro 48 ore". Maldini e Massara non vogliono andare oltre questa settimana nelle discussioni con il Bruges per il talento classe 2001 che vuole vestire rossonero. L'offerta al momento è di circa 30 milioni e l asensazione è che entro i prossimi due giorni potrebbe succedere qualcosa in un senso o nell'altro.