Il CorSera analizza la situazione rossonera: "Champions e direttore: il Milan si gioca tutto"

Il Milan questa sera alle 20.45 è atteso allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Napoli che si trova a -3 lunghezze dall'Inter capolista e che va a caccia di punti per alimentare il sogno scudetto. Dal canto loro i rossoneri hanno l'obbligo di crederci fino in fondo per il piazzamento Champions League che oggi appare molto complicato. In generale, come scrive questa mattina il Corriere della Sera, il Diavolo in questa parte finale di stagione si ritrova a disputare una partita doppia.

Titola così il CorSera nelle sue pagine dedicate allo sport: "Champions e direttore sportivo: il Milan si gioca proprio tutto". Da una parte, come detto, c'è la partita Champions, con i rossoneri che sono distanti 9 punti dal quarto posto del Bologna e in mezzo hanno tante squadre da superare, come Roma e Juventus per esempio: ieri tutte e tre hanno vinto le rispettive gare, mettendo maggiore pressione sulla formazione di Conceicao. Parallelamente si sta giocando la partita del casting per il nuovo direttore sportivo. Il favorito numero uno rimane Fabio Paratici, che ieri è stato visto a Milano dopo un pranzo con l'agente di De Zerbi (leggi qui). Furlani prende tempo e vuole vedere anche altri candidati come Tare o D'Amico: se ne riparlerà a maggio.