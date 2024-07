Il CorSera avverte il Milan: "Sale il prezzo di Fofana"

Il Milan continua a cercare di ravvivare il proprio calciomercato che, a oggi, conta solamente l'innesto di Alvaro Morata. La dirigenza rossonera vuole dotare al più presto la rosa a disposizione di Fonseca con nuovi importanti innesti. C'è soprattutto la volontà di portare a Milanello un centrocampista con il nome di Yossouf Fofana che è stato il più cercato dai rossoneri nele ultime settimane ma che negli ultimi giorni si è allontanato a causa delle richieste elevate del Monaco.

Il Corriere della Sera oggi parla proprio della trattativa per il mediano francese e titola: "Milan, sale il prezzo di Fofana". Dal Principato chiedono molti più soldi rispetto a quelli che il Milan si era immaginato di spendere per un gicoatore che va in scadenza nel 2025 e che ha già annunciato di voler lasciare il Monaco nel corso dell'estate. Per questo da via Aldo Rossi stanno esplorando diverse alternative, l'ultima è Manu Konè del Borussia Moenchengladbach, già cercato anche in passato.