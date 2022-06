Il CorSera cavalca la suggestione: "L'idea Dybala piace. I soldi di Cardinale spesi per l'attacco"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera oggi in edicola cavlaca l'onda della suggestione lanciata nelle ultime ore: "L'idea Dybala piace". Il calciatore in uscita a zero dalla Juventus è stato accostato fortemente all'Inter nelle ultime settimane ma si è registrato un rallentamento nelle trattative. Il Milan non ha aperto nessun dialogo ancora con il giocatore, che chiede 7 milioni, ma rimane interessato e monitora la situazione. Secondo il quotidiano generalista nella giornata di ieri, da Londra, alcuni manager del gruppo Elliott avrebbero avuto contatti telefonici con i rappresentanti della Joya per capire lo stato delle discussioni con i cugini nerazzurri. Quello che pare certo è che la società rossonera voglia spendere il grosso del budget mercato per l'attacco piuttosto che per la difesa, infatti il CorSera titola di seguito: "I soldi di Cardinale spesi per l'attacco".