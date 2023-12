Il CorSera conferma: "L'addio di Krunic è sempre più probabile"

Rade Krunic si avvicina al Fenerbahce: lo ha anticipato la redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI) e lo conferma oggi il Corriere della Sera uscito in edicola. A provare un riavvicinamento tra il bosniaco e il club turco è il mancato impiego da titolare nelle ultime tre gare dopo la sosta, oltre che il mancato riscaldamento duante la gara con il Frosinone.

Quest'ultimo fatto, per il Corriere della Sera, è "una prova in più del fatto che il suo addio a gennaio, destinazione Fenerbahce, è sempre più probabile". Il club di Istanbul aveva cercato Krunic già nel corso dell'estate, con insistenza, ma il Milan e Pioli - orfani di Bennacer - lo avevano blindato. Ora che l'algerino è tornato e che le prestazioni dei tre nuovi (Loftus, Reijnders, Musah), oltre che di Adli, hanno convinto, l'addio è possibile. Del resto Krunic stesso spinge per partire: in Turchia vedrebbe raddoppiato il suo attuale stipendio.