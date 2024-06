Il CorSera conferma: riscatto di Cdk entro metà giugno

vedi letture

Charles De Ketelaere ha concluso un'ottima stagione all'Atalanta. Dopo il brutto primo anno con il Milan, terminato con il misero bottino di un singolo assist, il belga in prestito alla Dea ha ritrovato se stesso ed è stato tra i protagonisti nella cavalcata alla conquista dell'Europa League. In totale il calciatore di proprietà rossonera ha chiuso la sua stagione con 14 gol e 11 assist, di questi 10 reti e 8 assist messi a referto in Serie A. Una stagione notevole che spingerà i bergamaschi a trattenere a titolo definitivo il calciatore.

E oggi il Corriere della Sera conferma quanto scritto ieri da MilanNews.it (CLICCA QUI). Si riportava che l'Atalanta aveva tempo fino a metà giugno per pagare il riscatto. Ed effettivamente oggi il quotidiano generalista fissa il 14 giugno come termine ultimo. Nei prossimi otto giorni è probabile che la Dea chieda uno sconto sui 23 milioni, più due di bonus e il 10% della futura rivendita. Il Milan, però, non ha bisogno di forzare la mano: se l'Atalanta non dovesse pagare il riscatto i rossoneri sanno che De Ketelaere potrebbe essere venduto anche a una cifra maggiore se tornasse a Milanello.