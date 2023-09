Il CorSera così sulla vittoria del Milan: "Il passo giusto"

Il Corriere della Sera ha commentato così questa mattina la vittoria del Milan arrivata ieri in casa del Cagliari con il risultato di 3-1: "Milan, il passo giusto". Tre punti che valgono l'aggancio all'Inter in vetta alla classifica di Serie A e che confermano, nonostante le imperfezioni su cui lavorare, le ambizioni e la volontà dei rossoneri di esserci. Se l'approccio non è stato dei migliori, ancora una volta in slow motion, positiva è stata la reazione e la prova delle tante "seconde linee", ovvero quei giocatori che fino a questo momento avevano giocato poco ma che si sono dimostrati comunque all'altezza della situazione.