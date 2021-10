Il CorSera in prima pagina: "Serie A, calciatori strapagati e poco utilizzati"

Il Corriere della Sera nel taglio alto della prima pagina dedica un approfondimento ai calciatori che non hanno giocato molto. Questo il titolo che propone il quotidiano: "Serie A, strapagati e poco utilizzati". Sono quasi tutti campioni e tutti hanno passato i 30 anni. Si infortunano spesso e diventano un peso sui bilanci. Gli esempi più lampanti nel nostro campionato sono quelli di Alexis Sanchez (7.732€ per ogni minuto disputato), Vidal (7.416€ per ogni minuto disputato) ed Aaron Ramsey (7.809€ per ogni minuto disputato). Anche Ibrahimovic e Smalling tra i casi eclatanti.