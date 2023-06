Il CorSera: "L'ultimo ballo senza pallone di Ibra, il Milan lo saluta"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Anche il Corriere della Sera questa mattina scrive di Zlatan Ibrahimovic che questa sera dirà addio, per la seconda volta ma questa volta dal vivo, ai tifosi del Milan. Il contratto del fuoriclasse svedese non sarà rinnnovato anche se lui potrebbe continuare altrove. Il titolo recita: "L'ultimo ballo senza pallone di Ibra, il Milan lo saluta". Il saluto di Zlatan ai milanisti non sarà al 100% come avrebbe voluto perché il numero 11 non sarà in campo questa sera a giocare contro il Verona ma vi entrerà solo dopo il triplice fischio per prendersi gli omaggi dei suoi sostenitori.